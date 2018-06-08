Parrot Anafi стоит 700 долларов

2018-06-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Parrot Anafi; [52]
В последнее время пользователи стали больше времени уделять квадрокоптерам, так как это довольно интересная штука для развлечения или съемки видео. Новинка под названием Parrot Anafi является грозным конкурентом потенциальным лидерам рынка. Суть в том, что в сложенном состоянии данный продукт занимает места не больше, чем бутылка воды. Помимо этого, вес в 320 грамм позволяет легко разделаться с тяжелыми конкурентами по сегменту. Стоимость устройства тоже порадовала — всего 700 долларов за комплект из дрона, контроллера и восьми вентиляторов. Думаю, в ближайшем будущем этот девайс сможет заработать необходимую популярность. Правда, нужно еще посмотреть на реальные тесты полета Parrot Anafi, чтобы окончательно высказать свое мнение относительно новинки. Да и уровень съемки в 4К тоже нужно оценить.


Комментарии:
Гарнитура Alienware Wireless Headset над...
Гарнитура Alienware Wireless Headset надКомпания Alienware представила свою первую беспроводную гарнитуру Wireless Headset с фирменной RGB-подсве...
Стала известна цена умного динамика Sono...
Стала известна цена умного динамика SonoКомпания Sonos представила новый умный динамик Beam с поддержкой голосового помощника Alexa. Новинка So...
«Связной» полностью избавится от бренда ...
«Связной» полностью избавится от бренда 5 июня в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена объединению компаний Связной и Евр...
Roccat показала клавиатуру Vulcan...
Roccat показала клавиатуру VulcanНа выставке Computex 2018 компания Roccat показала свою новую линейку механических клавиатур Vulcan. Данн...
DOOGEE S55 готовится к релизу...
DOOGEE S55 готовится к релизуУ нас появилась информация о том, что к концу месяца в продажу поступит смартфон DOOGEE S55. Это достаточ...
Acer начинает продажу рюкзаков для гадже...
Acer начинает продажу рюкзаков для гаджеРюкзак — еще одна незаменимая вещь для геймера, особенно если он принимает участие в киберспортивных турн...
Acer начала продажу игрового коврика для...
Acer начала продажу игрового коврика дляИгровой коврик Predator является неотъемлемой частью экипировки геймера. Он спроектирован так, чтобы скор...
Acer начали продавать игровые мыши Preda...
Acer начали продавать игровые мыши PredaОбе модели могут похвастаться эффектной RGB-подсветкой с 16,8 млн. цветов и долговечными переключателями ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Hyundai H-LED32R503GT2S. Лучший телевизор на кухню и дачуОбзор Hyundai H-LED32R503GT2S. Лучший телевизор на кухню и дачу
Обзор DUNOBIL OPTIM. Недорогой видеорегистраторОбзор DUNOBIL OPTIM. Недорогой видеорегистратор
Обзор Microlab M-600BT. Стильная 2.1 акустика с BluetoothОбзор Microlab M-600BT. Стильная 2.1 акустика с Bluetooth
Обзор Biostar H310MHD PRO Ver. 6.x. Материнская плата без переплаты за маркетингОбзор Biostar H310MHD PRO Ver. 6.x. Материнская плата без переплаты за маркетинг
Обзор Razer Abyssus Essential. Лучшая игровая мышка начального уровняОбзор Razer Abyssus Essential. Лучшая игровая мышка начального уровня
«Связной» полностью избавится от бренда ...
«Связной» полностью избавится от бренда 5 июня в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена объединению компаний Связной и Евр...
Предварительный обзор ASUS ROG Phone. На...
Предварительный обзор ASUS ROG Phone. НаНекоторое время назад производители мобильных телефонов стали активно работать над устройствами, которые ...
Обзор Rosetta Stone. Учим английский...
Обзор Rosetta Stone. Учим английскийИзучение иностранных языков давно перестало быть чем-то сложным. Это лет десять назад, когда интернет еще...
Предварительный обзор Corsair HS70. Для ...
Предварительный обзор Corsair HS70. Для Геймеры не очень любят все беспроводное, так как есть миф, что такого рода технологии не могут передавать...
Обзор Jurassic World Alive. Почти как по...
Обзор Jurassic World Alive. Почти как поС популярностью игры Pokemon GO трудно спорить — некоторое время все прямо теряли рассудок от желания поб...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 В последнее время стало довольно модным выпускать смартфоны среднего класса. Это понятная тенденция, ведь...
Обзор Smartphone Tycoon. Создаем свой фл...
Обзор Smartphone Tycoon. Создаем свой флСовременные мобильные игры потеряли изюминку — практически каждая вторая игра является лишь копией чего-т...
Предварительный обзор ASUS ROG GL504. Дл...
Предварительный обзор ASUS ROG GL504. ДлРынок игровых ноутбуков довольно быстро развивается — еще пару лет назад мы даже не хотели говорить о дос...
Обзор TanksALot. Мультиплеер с танками...
Обзор TanksALot. Мультиплеер с танкамиВ последнее время разработчики мобильных проектов решили делать больше упор на варианты с мультиплеером. ...
Предварительный обзор Smartisan TNT Work...
Предварительный обзор Smartisan TNT WorkИногда на компьютерном рынке появляются устройства, которые лично мне кажутся очень странными. Суть в том...
Обзор Agony. Страшно противно...
Обзор Agony. Страшно противноЯ никогда не был особым фанатом хорроров, так как такие игры рассчитаны на игроков, которые любят острые ...
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooВ последнее время вышло достаточно много интересных смартфонов, но большинство из них не подходят для пут...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor