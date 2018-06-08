Parrot Anafi стоит 700 долларов

В последнее время пользователи стали больше времени уделять квадрокоптерам, так как это довольно интересная штука для развлечения или съемки видео. Новинка под названием Parrot Anafi является грозным конкурентом потенциальным лидерам рынка. Суть в том, что в сложенном состоянии данный продукт занимает места не больше, чем бутылка воды. Помимо этого, вес в 320 грамм позволяет легко разделаться с тяжелыми конкурентами по сегменту. Стоимость устройства тоже порадовала — всего 700 долларов за комплект из дрона, контроллера и восьми вентиляторов. Думаю, в ближайшем будущем этот девайс сможет заработать необходимую популярность. Правда, нужно еще посмотреть на реальные тесты полета Parrot Anafi, чтобы окончательно высказать свое мнение относительно новинки. Да и уровень съемки в 4К тоже нужно оценить.