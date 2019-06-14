Патент смартфона от Samsung со скручивающимся дисплеем

Samsung все еще выясняет, как выпустить свою футуристическую Galaxy Fold, которая страдает проблемами долговечности и точной датой выпуска. Но это не мешает компании придумывать новые конструкции телефонов.

Обнаруженный патент демонстрирует телефон, который на первый взгляд кажется довольно традиционным. Но на самом деле он скрывает секретный раскладной дисплей внутри, а верхний корпус, содержащий селфи-камеру и наушник, может выдвигаться наружу из телефона, создавая экран, который выходит за рамки стандартов, когда дело доходит до соотношения сторон.

Сворачивающиеся дисплеи не являются чем то новым. Компания LG уже представила серийный телевизор с таким экраном. Так как это всего лишь патент, неизвестно, станет ли компания когда-либо выпускать нечто подобное.