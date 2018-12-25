Патент выдвижной камеры от компании Asus

Компания Asus представила патент на механизм передней камеры на смартфоне.

Патент детализирует два основных формата - первый, механизм всплывающих окон, который был показан в нескольких размерах и предположительно с различным диапазоном утилит, и второй - формат отверстия в дисплее. Размеры всплывающих окон отличаются от небольшого корпуса в центре верхнего края, в котором достаточно места для размещения камеры. Второй тип всплывающих окон представляет собой корпус среднего размера, который может обеспечить место для многоэлементного фронтального модуля камеры. Третий тип, показанный в патенте, это большой корпус, который в значительной степени занимает весь верхний край. Это может быть использовано для размещения передней визуализации, а также датчиков распознавания лиц.

Вторая иллюстрация в патенте показывает встроенную камеру, похожую на Samsung Galaxy A8s и Huawei Nova 4. Такие элементы, как выдвижной или скользящий механизм в смартфонах, выглядят довольно эффектно. Тем не менее, они страдают от уязвимостей, таких как возможность сбоя в работе, аппаратные недостатки и отсутствие защиты от проникновения.