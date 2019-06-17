Патентная заявка Microsoft, выводит Surface Pro на новый уровень

Заявка на патент, поданная Microsoft в USPTO, показывает, что компания планирует добавить новые возможности в будущую версию своего пера Surface Pen. Патент называется « Динамическая адаптация взаимодействия цифрового устройства рукописного ввода».

Патент раскрывает Surface Pen со строкой состояния, которая предоставляет контекстуальную информацию. В первой модели взаимодействия строка состояния сенсорного экрана позволяет пользователю выбирать ширину и толщину линий, цвет изображений, нарисованных пером, а также предоставляет другие параметры пользовательского интерфейса. Как только перо соприкасается с Surface Pro, Surface Go или другими совместимыми устройствами с Windows 10, оно переходит во вторую модель взаимодействия и отображает только уведомления и индикатор состояния батареи.

В заявке на патент отмечается, что параметры на сенсорном экране пера будут меняться в зависимости от того, каким образом он удерживается пользователем. А именно отпечаток пальца пользователя, угол и расстояния цифрового пишущего устройства относительно спаренного компьютера, величина давления, которое используется для удержания цифрового устройства, контактное давление между с сопряженным компьютером и т.д.

В то время как многие технологические фирмы ежегодно подают несколько патентов, не все защищенные технологии сразу же попадут к потребителям. Тем не менее, Surface Pen с сенсорной панелью состояния может стать доступным в ближайшем будущем.