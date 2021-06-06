Компания Patriot представила память Viper Elite II DDR4. Память получила новый дизайн, новую конструкцию радиатора и повышенные частоты.

Модуль построен на 10-слойной печатной плате с качественными микросхемами. Viper Elite II DDR4 поддерживает XMP 2.0 профиль для автоматического разгона. Память протестирована на платформах Intel и AMD. На память распространяется пожизненная гарантия. Память будет доступна как в виде одного модуля, так и в виде комплектов с максимальным объемом 64 ГБ (2 по 32 ГБ). Доступная скорость от 2666 МГц до 4000 МГц.

Память Patriot Viper Elite II доступна для заказа по миру. Информация о стоимости отсутствует.