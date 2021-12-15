Patriot выпускает модули памяти VIPER VENOM DDR5

VIPER, торговая марка Patriot, объявила о выпуске новых модулей памяти серии VIPER VENOM DDR5.

Модули памяти VIPER VENOM DDR5 имеют стильный дизайн. Версия с RGB оснащена светодиодной полосой. Черный радиатор обеспечивает оптимальное охлаждение микросхем. Patriot VIPER VENOM DDR5 полностью протестирована на производительность и стабильность. Пользователям будут доступны модули памяти частотой от 4800 МГц до 6200 МГц в комплектах от 16 ГБ до 32 ГБ. Кроме того, они оснащены встроенной функцией ECC, которая обеспечивает активное исправление ошибок для улучшения целостности данных и повышения производительности и стабильности.

Модули памяти Patriot VIPER VENOM DDR5 будут доступны в первом квартале 2022 года. Серия как полагается, появится в версии с подсветкой так и без нее.