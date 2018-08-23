Передняя панель Nokia X7 засветилась на фото

Судя по всему, компания HMD Global готовит к выходу новый смартфон с безрамочным дизайном и характерным вырезом в верху экрана, как у iPhone X. Речь идет о модели Nokia X7, которая присоединится к своим «бровастым» собратьям Nokia X5 и X6. Если утекшее фото является достоверным, то нас ждет большой, минимум 6-дюймовый дисплей. По предварительным данным, Nokia X7 получит мощную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 710 и ценник на уровне 290 долларов. Официальный дебют смартфона ожидается в сентябре, а старт продаж – в конце 2018 года. Отметим, что пару дней назад Nokia X5 и X6 вышли на международный рынок под названиями Nokia 5.1 Plus и Nokia 6.1 Plus.