Передняя панель Nokia X7 засветилась на фото

2018-08-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia X7; [24]
Судя по всему, компания HMD Global готовит к выходу новый смартфон с безрамочным дизайном и характерным вырезом в верху экрана, как у iPhone X. Речь идет о модели Nokia X7, которая присоединится к своим «бровастым» собратьям Nokia X5 и X6. Если утекшее фото является достоверным, то нас ждет большой, минимум 6-дюймовый дисплей. По предварительным данным, Nokia X7 получит мощную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 710 и ценник на уровне 290 долларов. Официальный дебют смартфона ожидается в сентябре, а старт продаж – в конце 2018 года. Отметим, что пару дней назад Nokia X5 и X6 вышли на международный рынок под названиями Nokia 5.1 Plus и Nokia 6.1 Plus.


Комментарии:
Huawei Mate 20 Lite показался на качеств...
Huawei Mate 20 Lite показался на качествПрофильное издание Slashleaks поделилось качественными изображениями смартфона Huawei Mate 20 Lite, котор...
Беззеркальная камера Nikon Z7 оценена в ...
Беззеркальная камера Nikon Z7 оценена в Как и было обещано, сегодня компания Nikon представила полнокадровые беззеркальные камеры Nikon Z7 и Niko...
Предварительный обзор Razer Mamba Elite....
Предварительный обзор Razer Mamba Elite.Компания Razer всегда умела радовать своих преданных фанатов высоким качеством продукции и разнообразными...
Обзор Brain It Out! Работаем головой...
Обзор Brain It Out! Работаем головойКазуальные игры пользуются громадной популярностью среди пользователей благодаря своей простоте в использ...
Xiaomi Pocophone F1 уже доступен в Европ...
Xiaomi Pocophone F1 уже доступен в ЕвропСегодня компания Xiaomi анонсировала мощный смартфон Pocophone F1, который стал самой доступной моделью н...
Бюджетный Samsung Galaxy J2 Core показал...
Бюджетный Samsung Galaxy J2 Core показалНедавно мы писали о том, что смартфон Samsung Galaxy J2 Core может стать самой доступной моделей в линейк...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 показ...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 показУже завтра, 23 августа, компания Nikon официально представит свою новую фотосистему, в которую войдут две...
Logitech G Pro весит всего 80 грамм...
Logitech G Pro весит всего 80 граммБеспроводные технологии постепенно захватывают наш мир — еще года три назад мы смотрели на беспородные на...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Master & Dynamic MW60. Лучшие профессиональные наушники Обзор Master & Dynamic MW60. Лучшие профессиональные наушники
Обзор Добросад DS03T PRO. Проращиватель для семян с дисплеемОбзор Добросад DS03T PRO. Проращиватель для семян с дисплеем
Обзор CamShel DVR 220. Видеорегистратор с двумя поворотными камерамиОбзор CamShel DVR 220. Видеорегистратор с двумя поворотными камерами
Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini (ZT-P10500A-10L) в ожидании RTX 1050Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini (ZT-P10500A-10L) в ожидании RTX 1050
Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G в камуфляже CAMO SQUAD. Ждем выход NVIDIA RTX 2060Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G в камуфляже CAMO SQUAD. Ждем выход NVIDIA RTX 2060
Предварительный обзор Razer Mamba Elite....
Предварительный обзор Razer Mamba Elite.Компания Razer всегда умела радовать своих преданных фанатов высоким качеством продукции и разнообразными...
Обзор Brain It Out! Работаем головой...
Обзор Brain It Out! Работаем головойКазуальные игры пользуются громадной популярностью среди пользователей благодаря своей простоте в использ...
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level В последнее время пользователи получают прямо тьму удовольствия от корпусов, в которых вообще нет каких-т...
Обзор Grammarly. Продвинутая клавиатура...
Обзор Grammarly. Продвинутая клавиатураПрежде всего стоит отметить, что данная клавиатура работает только с английским языком. Исключительно. Та...
Предварительный обзор NVIDIA RTX 2080. Н...
Предварительный обзор NVIDIA RTX 2080. НКомпания NVIDIA провела официальную презентацию своей новой линейки видеокарт RTX 20. ПОльзователи долго ...
Обзор Slices. Немного казуальщины...
Обзор Slices. Немного казуальщиныКазуальные игры пользуются громадным спросом среди пользователей — это неплохой вариант убить время во вр...
Обзор World of Warcraft: Battle for Azer...
Обзор World of Warcraft: Battle for AzerBlizzard Entertainment на последней своей конференции умудрилась анонсировать сразу два World of Warcraft...
Предварительный обзор ASUS E406MA. Работ...
Предварительный обзор ASUS E406MA. РаботМногие пользователи уверены, что ноутбук нужно покупать как полноценную замену настольному компьютеру. То...
Обзор Ebates. Скидки на всё...
Обзор Ebates. Скидки на всёВ последнее время тематика всевозможных кэшбек-сервисов пользуется повышенным спросом среди пользователей...
Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. ...
Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. В последнее время техника Apple, в частности ноутбуки, подвергается жесткой кринке со стороны пользовател...
Предварительный обзор Huawei Honor Note ...
Предварительный обзор Huawei Honor Note В сети длительное время обсуждали релиз Huawei Honor Note 10 и говорили о возможных характеристиках проду...
Предварительный обзор Meizu 16. Новый ки...
Предварительный обзор Meizu 16. Новый киВ последнее время на рынке смартфонов произошло много перемен — сначала компания Apple показала свой смар...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor