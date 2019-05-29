Периферия Razer Mercury в стильном белом исполнении

Razer объявляет о выходе новейших линеек игровых аксессуаров в стильном белом исполнении Mercury. Матово-белые, серебряные и серые элементы формируют минималистичный дизайн самых популярных продуктов от Razer, объединяя превосходный стиль и высокую произодительность. Пользователям, желающим дополнить коллецию Mercury мощным и компактным игровым лэптопом, предлагается обратить внимание на Razer Blade 15. Высоко оценный критиками ноутбук теперь так же доступен в исполнении Mercury и прекрасно дополнит новую линейку аксессуаров.
В коллекцию Mercury 2019 от Razer входят:
- Беспроводная мышь Razer Atheris
- Игровая мышь Razer Basilisk
- Коврик Razer Goliathus Extended Chroma
- Клавиатура Razer BlackWidow Lite
- Игровая клавиатура Razer Huntsman
- Игровая гарнитура Razer Kraken
- Контроллер для PS4 Razer Raiju Tournament Edition
- Микрофон Razer Seiren X
- Стойка для гарнитуры Razer Base Station Chroma