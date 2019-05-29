Периферия Razer Mercury в стильном белом исполнении

Razer объявляет о выходе новейших линеек игровых аксессуаров в стильном белом исполнении Mercury. Матово-белые, серебряные и серые элементы формируют минималистичный дизайн самых популярных продуктов от Razer, объединяя превосходный стиль и высокую произодительность. Пользователям, желающим дополнить коллецию Mercury мощным и компактным игровым лэптопом, предлагается обратить внимание на Razer Blade 15. Высоко оценный критиками ноутбук теперь так же доступен в исполнении Mercury и прекрасно дополнит новую линейку аксессуаров.

Беспроводная мышь Razer Atheris

Игровая мышь Razer Basilisk

Коврик Razer Goliathus Extended Chroma

Клавиатура Razer BlackWidow Lite

Игровая клавиатура Razer Huntsman

Игровая гарнитура Razer Kraken

Контроллер для PS4 Razer Raiju Tournament Edition

Микрофон Razer Seiren X

Стойка для гарнитуры Razer Base Station Chroma

В коллекцию Mercury 2019 от Razer входят: