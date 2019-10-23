Периферия Razer в стиле Pikachu

Не так давно Razer выпустила набор лицензированных игровых периферийных устройств Pikachu на тему Pokemon. В частности, набор включает в себя клавиатуру, а также комбинацию мыши и коврика.

Игровая мышь - это Razer Deathadder Essential, которая эстетично окрашена в желтый цвет Pikachu с красным акцентом для боковых кнопок и колеса прокрутки. Кроме того, зеленый логотип Razer с подсветкой был заменен молниеносным хвостом Пикачу.

В с ней в паре идет коврик Razer Goliathus небольшого размера с изображением Пикачу, занимающего часть поверхности. Тематическая клавиатура Razer Ornata - это «механическая мембрана», которая использует резиновые колпачки с механическим тактильным щелчком. Кроме того, вместо клавиш с подсветкой RGB клавиатура поставляется с черными клавишами средней высоты и одиночной подсветкой желтого цвета.

Эти продукты будут доступны только в Китае. Клавиатура Pikachu стоит $ 135, а мышка и коврик $ 76.