Персональный алкотестер BACtrack C8 Personal Professional

После шумной вечеринки, не забудь пройти тест на алкоголь с помощью алкотестера BACtrack C8 Personal Professional.

При поддержке сенсорной технологии BluFire это компактное устройство точно оценивает ваш уровень алкоголя. Предлагая управление одной кнопкой, C8 обеспечивает надежные и точные результаты, на которые вы можете положиться с уверенностью. Используя технологию ZeroLine, он также оценивает время, когда концентрация алкоголя в крови вернется в нормальное состояние.

Самое главное, алкотестер BACtrack C8 может вызвать за вас, такси Uber через приложение, чтобы обеспечить вам безопасное возвращение домой.