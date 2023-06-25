Перспективный смартфон Honor 50X обзавелся датой выхода

Компания Honor в лице одного из своих руководителей объявила дату выхода смартфона Honor 50X. Официальная презентация пройдет уже 5 июля. По данным авторитетного китайского инсайдера Digital Chat Station, Honor 50X оснастят изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5, основной камерой с главным модулем на базе сенсора Samsung HM6 с разрешением 108 Мп и оптического формата 1/1,67 дюйма. Ранее сообщалось о наличии довольно производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и батареи ёмкостью 5800 мАч. При этом, цена смартфона в Китае не должна превысить 1000 юаней (около 100 долларов). Если так, то перед нами стопроцентный бестселлер.