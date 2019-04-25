Первая партия Meizu 16s полностью распродана

Пару дней назад был представлен флагманский смартфон Meizu 16s, который при своих довольно крутых характеристиках был оценен всего в 475 долларов за базовую версию. Неудивительно, что новинка оказалась интересна пользователям. Сегодня Meizu сообщила о том, что первая партия смартфона полностью распродана, а продажи второй партии начнутся 28 апреля. Объемы первой партии не уточняются, но сама Meizu утверждает, что на площадке Jingdong Mall смартфон заказали 100 000 покупателей.

Напомним, что Meizu 16s оснащается безрамочным дизайном без вырезов и выдвижной камеры, 6,2-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2232 пикселей и яркостью 500 кд/м², сдвоенной тыльной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и телефотомодулем на основе 20-Мп датчика Sony IMX350, фронтальной камерой на 20-Мп датчике Samsung 3T2, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, аккумулятором на 3600 мАч с быстрой зарядкой на 24 Вт, стереодинамиками, портом USB Type-C, модулем NFC и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme OS 8. Разъема 3,5-мм в смартфоне не предусмотрено.