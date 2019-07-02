Первая партия VR-шлемов Valve Index расстроила геймеров дефектами и багами

На прошлой неделе, 28 июня, Valve отправила геймерам свои шлемы виртуальной реальности Index, и уже обзавелась толпой недовольных.

Судя по комментариям, пользователи сталкиваются не только с программными ошибками, но и инженерными просчетами. Например, у некоторых игроков не нажимаются стики для управления движением и камерой. Пользователи отмечают, что иногда проблема «лечится» положением ремешка. Все же на этом возня с Valve Index не заканчивается. Геймеры жалуются на встроенные динамики, искажение изображения из-за положения линз и ошибки с подключением. Из программных косяков пользователи заметили низкую частоту кадров, неправильное отображение цветов с уходом в синий оттенок и пропажу звука. К счастью, Valve уже узнала о проблеме, и на форум забежал представитель компании, который заверил геймеров, что информацию об ошибках уже передали команде разработчиков.