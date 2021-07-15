Первые изображения материнской платы EVGA X570S DARK

Как уже нам стало известно, компания EVGA готовит к выпуску материнскую плату X570S DARK на базе чипсета AMD.

Первое изображение материнской платы стало доступным благодаря пользователю Vince Lucido, который опубликовал его на Facebook. Предназначена материнская плата X570S DARK для достижения максимального разгона процессора и памяти. Модель получит нестандартное решение, где разъем процессора повернут на 90 градусов. Кроме того, EVGA X570S DARK получила два слота памяти DIMM. Другие особенности включают: два слота PCI-Express 4.0 x16, с двумя или более слотами M.2. Более подробная информация о материнской плате EVGA X570S DARK станет доступной после официального анонса.

Комментарии и отзывы EVGA X570S DARK
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты м...
Ожидаемо вслед за выходом флагманских материнских плат на базе чипсета Intel Z590 прошел старт «народного...
Первые изображения материнской платы EVG...
Как уже нам стало известно, компания EVGA готовит к выпуску материнскую плату X570S DARK на базе чипсета ...
Представлена бюджетная плата Biostar H61...
Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью H61MHV3, которая основана на наборе систе...
Gigabyte готовит к запуску материнскую п...
Компания Gigabyte анонсировала материнскую плату X570SI AORUS Pro AX. Стоит отметить, Gigabyte X570SI AOR...
Axiomtek представила материнскую плату M...
Компания Axiomtek представила материнскую плату MANO540 Mini-ITX SBC на базе процессоров Intel Core i9 / ...
Представлена компактная плата Biostar J4...
Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделью J4105NHU, которая ориентирована на создание...
Представлен плата для майнинга ASRock H5...
Компания ASRock пополнила ассортимент системных плат моделью H510 PRO BTC+, которая предназначена для май...
Представлены системные платы Biostar B56...
Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделями B560MX-E Pro и B560MH-E Pro, которые предс...
Обзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платыОбзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платы
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Лучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII ApexЛучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII Apex
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
Обзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты материнской платы, разгон Intel Core i5-11600KОбзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты материнской платы, разгон Intel Core i5-11600K
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor