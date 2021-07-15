Первые изображения материнской платы EVGA X570S DARK

Как уже нам стало известно, компания EVGA готовит к выпуску материнскую плату X570S DARK на базе чипсета AMD.

Первое изображение материнской платы стало доступным благодаря пользователю Vince Lucido, который опубликовал его на Facebook. Предназначена материнская плата X570S DARK для достижения максимального разгона процессора и памяти. Модель получит нестандартное решение, где разъем процессора повернут на 90 градусов. Кроме того, EVGA X570S DARK получила два слота памяти DIMM. Другие особенности включают: два слота PCI-Express 4.0 x16, с двумя или более слотами M.2. Более подробная информация о материнской плате EVGA X570S DARK станет доступной после официального анонса.