Первые обзоры AMD Radeon RX 6900 XT

Сегодня появились первые тесты новых видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT, которые являются флагманскими устройствами и должны продемонстрировать повышенную производительность в играх и приложениях. Оказалось, что производительность новинки действительно крайне высокая, но и потребление энергии у AMD Radeon RX 6900 XT приличное — далеко не каждый компьютер сможет справиться с поставленной задачей. Более того, производитель хотя и позаботился о повышенной эффективности охлаждения, но звучит видеокарта очень даже громко, не говоря уже о том, что достать новинку будет весьма проблематично на самом деле. Так что стоит подождать, пока устройство попадет в продажу и будет доступно хотя бы всем желающим, после уже оценим ее производительность в играх.