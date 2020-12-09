Первые обзоры AMD Radeon RX 6900 XT

Сегодня появились первые тесты новых видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT, которые являются флагманскими устройствами и должны продемонстрировать повышенную производительность в играх и приложениях. Оказалось, что производительность новинки действительно крайне высокая, но и потребление энергии у AMD Radeon RX 6900 XT приличное — далеко не каждый компьютер сможет справиться с поставленной задачей. Более того, производитель хотя и позаботился о повышенной эффективности охлаждения, но звучит видеокарта очень даже громко, не говоря уже о том, что достать новинку будет весьма проблематично на самом деле. Так что стоит подождать, пока устройство попадет в продажу и будет доступно хотя бы всем желающим, после уже оценим ее производительность в играх.

Комментарии и отзывы AMD Radeon RX 6900 XT
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