Первые очки реальности от OPPO

Компания Oppo анонсировала свои первые очки дополненной реальности Oppo AR Glasses.

Очки получили две камеры и технологию дифракционного оптического волновода. Это трехмерное воспроизведение контента и объемный звук, а созданные 3D-модели смогут взаимодействовать в псевдовиртуальном пространстве.

Очки Oppo AR Glasses поддерживают голосовое управление и с помощью жестов.

Очки Oppo AR Glasses должны выйти на рынок в начале 2020 года. А вот сколько будет стоят такие очки компания к сожалению не раскрыла.