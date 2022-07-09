Первые примеры фото с камеры смартфона Nothing Phone (1)

В сети появились фотографии, сделанные на основную камеру смартфона Nothing Phone (1), официальная презентация которого состоится 12 июля. По предварительным данным, аппарат получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей с адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, сдвоенную основную камеру с двумя 50-Мп датчиками Sony IMX766, плоскую алюминиевую рамку, поддержку беспроводной и обратной зарядок, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 778+, систему Glyph Interface на задней крышке (светодиоды) и предустановленную оболочку NothingOS на базе ОС Android 12. Цена смартфона составит 470, 500 и 550 евро за версии с 8/128, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.