Первые продажи OnePlus 7 стартуют 4 июня

Спустя несколько дней после анонса OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro стартовали продажи только старшей версии смартфона. Сейчас стало известно, когда появится младшая модель.

OnePlus сообщила, что первые продажи смартфона начнутся уже 4 июня в Индии. В наличии будет черная и красная расцветка, а также модификации на 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

За базовую версию попросят $472, а за топовую — $544. В этот же день новинка появится в Китае с более привлекательным ценником и с другими вариантами памяти: 8/256 ГБ ($434) и 12/256 ГБ ($506). Когда смартфон выйдет в Европе, пока не сообщают. Напомним, OnePlus 7 получил такой же внешний вид, как и OnePlus 6T.