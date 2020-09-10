Первые тесты RTX 3080

В последнее время очень часто на просторах интернета появляются данные о производительности видеокарты RTX 3080, но вся эта информация поступает исключительно от профессиональных изданий, которым читатели не всегда доверяют. К счастью, в сеть просочились данные от независимого пользователя, который сообщил, что видеокарта и правда на 50% мощнее видеокарты RTX 2080, что вполне приемлемо при текущем уровне цен. Фактически, пользователь получает возможность купить относительно недорогую видеокарту с шикарной производительностью в играх, так что NVIDIA явно удалось перевернуть рынок. Вопрос лишь в стоимости видеокарт от производителей-партнеров, которые пока что свои новинки лишь анонсировали, но цену никто не назвал.