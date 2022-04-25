Первые тесты графического процессора AMD Radeon RX 6750 XT

Анонсированный графический процессор AMD Radeon RX 6750 XT появился в списке тестов на веб-сайте GFXBench, где он работал на 2% быстрее, чем AMD Radeon RX 6700 XT.

Radeon RX 6750 XT — это грядущее обновление RX 6700 XT с более быстрой памятью GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с и повышенной тактовой частотой. RX 6750 XT набрал 366,5 FPS в единственном тесте GFXBench 5.0 Aztec Ruins High Tier, что на 2% быстрее, чем средний результат RX 6700 XT (362,2 FPS). Этот первоначальный тест вряд ли будет репрезентативным образцом производительности карты, но мы ожидаем, что дальнейшие тесты, включая игровые появятся в ближайшие дни. AMD Radeon RX 6750XT будет официально представлена ​​10 мая и придет на смену RX 6700 XT.

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