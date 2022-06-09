Первые тесты графического процессора Intel Arc A730M

В сети появились первые игровые тесты видеокарты Intel Arc A730M.

Графический процессор Intel Arc A730M был протестирован в играх Assassin's Creed: Odyssey, Metro Exodus и F1 2020, а также в Shadow of The Tomb Raider. Первые три игры на видеокарте работали нормально, а вот последнюю игру запустить не удалось. Графический процессор функционировал с TDP 92 Вт на частоте до 2050 МГц. В Metro Exodus графический процессор смог обеспечить 70 кадров в секунду при 1080p и 55 кадров в секунду при 1440p на высоких настройках графики. В Assassin’s Creed Odyssey карта смогла выдать только 38 кадров в секунду. Тесты ставят карту Intel Arc A730M на одном уровне между RTX 3050 и RTX 3060. Стоит отметить, что A730M — это мобильная карта Intel Arc первого поколения.

Ноутбук Machenike Discovery Edition 2022 с Intel Arc A730M в настоящее время доступен для предварительного заказа в Китае.
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