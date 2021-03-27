Первый геймерский смартфон Redmi получит 65-Вт зарядку

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о первом геймерском смартфоне бренда Redmi, за которым стоит китайская компания Xiaomi. Официальная презентация новинки ожидается через несколько месяцев. Итак, смартфону прочат батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт, заряжающей батарею за полчаса, плоский OLED-экран с врезанной фронтальной камерой и высокой кадровой частотой, дополнительные физические клавиши и ценник от 350 до 380 долларов. Ранее руководитель Redmi Лю Вэйбинг заявил, что их первый игровой смартфон будет построен на производительной восьмиядерной платформе MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц и модемом 5G.