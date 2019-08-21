Первый игровой ноутбук HP Pavilion с процессором AMD и новым настольным компьютером

HP представляет свой первый игровой ноутбук с процессором AMD на выставке Gamescom. Pavilion Gaming 15 получает чип Ryzen 7 с графическим процессором Nvidia GTX 1660 Ti Max-Q. Стандартный экран 15 "1080p с частотой обновления 60 Гц, но при желании он оснащен панелью 144 Гц. Кроме того, он поставляется с Pavilion Gaming Desktop - компактной системой, которая также может быть оснащена процессором AMD.

Gaming Desktop относительно компактен, в нем есть место для трех жестких дисков или SSD. Кроме того, пользователь может настроить память, графический процессор, сетевую карту и карту Wi-Fi. Что касается процессора, он оснащен максимум Intel Core i7 с восемью ядрами или третьим поколением Ryzen 7 с восемью ядрами. Это в сочетании с до 32 ГБ памяти ddr4. Графический процессор представляет собой Nvidia RTX 2070 или 2060 Super.