Первый комплект DDR5-памяти раскупили за сутки

Можно смело заявить, что эра DDR5 официально началась, ведь на торговых площадках Amazon и Newegg вчера всего за сутки была продана целая партия комплектов новой памяти. Производитель из компании TeamGroup предложил аудитории купить комплект на 32 ГБ, и хотя на текущий момент данная память не подходит ни под одну систему, её раскупили, как горячие пирожки. Да, совсем скоро, когда в релиз отправится Alder Lake от компании Intel, пользователи получат возможность устанавливать оперативную память нового поколения, но пока что эти комплекты будут просто лежать на полке. Сам же комплект состоит из двух планок по 16 ГБ, так что работать память будет в двухканальном режиме. Да, тайминги довольно внушительные — 40-40-40-77. Например, комплект G.Skill DDR4-4800 Trident Z RGB объемом 32 ГБ (2x16 ГБ) обеспечивает гораздо более приемлемые тайминги 20-30-30-50.

Но, стоит понимать, что это первый комплект нового поколения и у него могут быть проблемы. Впрочем, когда Alder Lake отправится в продажу, технически у вас будет выбор между памятью DDR5 и DDR4, поскольку новая платформа будет поддерживать оба типа памяти. И хотя сейчас еще рано говорить о том, что DDR5 прямо захватила рынок, востребованность памяти уже довольно высокая — пользователи хотят получить более быструю память, которая позволит быстрее работать с различными приложениями и играми. Да и цена на данный комплект была всего 310 долларов — за такой объём это вполне адекватные деньги, DDR4 стоит лишь немного дешевле.