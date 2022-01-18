Первый планшет Oppo выйдет в продажу на устаревшей ОС

После слухов о первом Android-планшете OnePlus у дочерней компании Oppo, похоже, есть аналогичные планы — хотя ничего официального еще не было объявлено, планшет Oppo недавно был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench. Список характеристик, обнаруженный информационным изданием MySmartPrice, раскрывает некоторые характеристики планшета, такие как процессор, память и операционная система, но остальная часть спецификации остается загадкой. Например, судя по всему, Oppo решила упаковать очень мощный процессор Qualcomm Snapdragon 870 в свой будущий планшет, но использовать флагманский процессор производитель почему-то не стал. Также стоит напомнить, что планшеты обычно выпускаются в нескольких версиях, поэтому в зависимости от объема оперативной памяти и хранилища личного контента у нас может быть более одного планшета Oppo, но мы знаем, что по крайней мере одна модель будет иметь 6 ГБ ОЗУ.

К сожалению, слитый список характеристик показывает, что планшет работает под управлением Android 11, что является серьезным недостатком для такого мощного решения. Мы очень надеемся, что Oppo передумает и выпустит свой первый планшет с Android 12 вместо более старой версии. Кроме того, слитая информация из Geekbench добавляет новые данные к предыдущему слуху о том, что планшет Oppo будет оснащен ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. В том же отчете упоминается 13-мегапиксельная основная камера и дополнительная 8-мегапиксельная камера для селфи.
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