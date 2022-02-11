Первый планшет vivo будет иметь цельнометаллический корпус

В связи с бурным ростом рынка планшетов из-за пандемии, все больше и больше компаний, которые в основном продают смартфоны, стремятся урвать свой кусок пирога. Одним из них является vivo, который, как сообщается, дебютирует в этом году вместе с планшетом vivo Pad.

Планшет будет оснащен 11-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 2560 x 1600 . Дисплей также будет поддерживать HDR10+ и Dolby Vision, что, вероятно, сделает vivo Pad премиальным устройством. Задняя камера планшета будет состоять из двух 13-мегапиксельных камер, а конструкция всего устройства похожа на цельнометаллический корпус. Таким образом, вероятен цельный дизайн. Два динамика сверху и снизу будут обрабатывать звук, планшет также будет поставляться с соответствующей клавиатурой и стилусом.
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