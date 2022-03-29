Первый рендер флагманской видеокарты Intel Arc Alchemist

Флагманская видеокарта Intel Arc Alchemist только что получила несколько красивых 3D-рендеров в рамках последней коллекции GPU NFT. Завтра Intel собирается выпустить свои первые графические продукты Arc Alchemist для сегмента ноутбуков, и вскоре после этого мы увидим первые дискретные видеокарты, которые появятся во втором квартале 2022 года. Флагманская видеокарта несколько раз была изображена в обоих прототипах, но эти новые рендеры дают нам еще один взгляд на грядущий дизайн, который Intel приготовила для геймеров.