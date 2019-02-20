Первый смартфон iQOO поразит характеристиками

На прошлой неделе появилась информация о том, что компания Vivo представила свой новый суббренд iQOO, который будет выпускать какие-то уникальные смартфоны. Тогда никто не мог точно сказать, что это будут за новинки. Кто-то утверждал, что это будет бюджетный сегмент, другие уверяли, что iQOO будет выпускать смартфоны для геймеров. Оказалось, что вторая часть аудитории была права, ведь первый продукт компании получит процессор Snapdragon 855, 12 гигабайт оперативной памяти и беспроводную зарядку на 44 Вт. Это весьма крутой продукт, который явно создавали для геймеров или тех, кто требует от смартфона предельной производительности в каких-то программах или задачах. Правда, пока что официального анонса не было и судить пока что рано.