Первый в мире роутер с NFC от Huawei

Huawei представила роутер под названием Huawei A2.

Одна из главных особенностей новинки является то что, он первый в мире маршрутизатор с поддержкой NFC. Для настройки необходимо просто поднести смартфон к роутеру, вводить логин и пароль для авторизации не потребуется.

Маршрутизатор Huawei A2 получил процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц и поддерживает двухдиапазонную передачу сигнала 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи данных достигает отметки 2134 Мбит/с.

Купить Huawei A2 можно будет всего за 57 долларов в начале декабря.