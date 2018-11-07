Первый внешний аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки Oppo SuperVOOC

Китайская компания Oppo, которая отвечает за один из самых тонких телефонов 2018 года , является гордым разработчиком самого быстрого решения для смартфонов на данный момент - SuperVOOC.

Этот новый Oppo powerbank, обладающий полной мощью SuperVOOC, делает его самым быстрым powerbank на сегодняшний день. Аксессуар мощностью 10 000 мАч способен выдавать мощность 50 Вт при напряжении 10 В/ 5 А и способен заряжать совместимое устройство так же быстро, как зарядное устройство SuperVOOC. Конечно, он будет также заряжать устройства, не поддерживающие SuperVOOC, хоть и медленнее.

Благодаря сотрудничеству с Pokemon Company на корпусе красуется Pikachu, знаменитый персонаж вымышленной вселенной. Стилизация выглядит супер-свежей и очень далека от вашего обычного безвкусного powerbank. Новый гаджет SuperVOOC от Oppo будет продаваться за 58 долларов.