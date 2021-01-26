Первый взгляд на Sony Xperia Compact 2021 благодаря рендеру

Так как в сети опубликовали первые рендеры смартфона.
Будущее устройство будет иметь 5,5-дюймовый экран. Судя изображениям, компания разместила две камеры на задней панели телефона, и они расположены вертикально в удлиненном корпусе в форме таблетки вместе со светодиодной вспышкой. За исключением камеры и логотипа Sony, на задней панели больше ничего нет.
На правой стороне телефона есть дополнительная кнопка, кроме качельки громкости и кнопки питания, а на левой стороне есть кнопка питания. Дополнительная кнопка вероятно служит кнопкой Google Assistant, аналогичной кнопке Xperia 5 II, либо клавишей спуска затвора, которая также есть в Xperia 5 II.