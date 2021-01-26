Первый взгляд на Sony Xperia Compact 2021 благодаря рендеру

Последний смартфон Xperia Compact был выпущен в 2018 году. Спустя более 2-х лет, японский производитель Sony вдыхает новую жизнь в семействе смартфонов. Компания планирует в 2021 году выпустить смартфон с именем Sony Xperia Compact 2021.

Так как в сети опубликовали первые рендеры смартфона.

Будущее устройство будет иметь 5,5-дюймовый экран. Судя изображениям, компания разместила две камеры на задней панели телефона, и они расположены вертикально в удлиненном корпусе в форме таблетки вместе со светодиодной вспышкой. За исключением камеры и логотипа Sony, на задней панели больше ничего нет.

На правой стороне телефона есть дополнительная кнопка, кроме качельки громкости и кнопки питания, а на левой стороне есть кнопка питания. Дополнительная кнопка вероятно служит кнопкой Google Assistant, аналогичной кнопке Xperia 5 II, либо клавишей спуска затвора, которая также есть в Xperia 5 II.

Комментарии и отзывы Sony Xperia Compact 2021
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