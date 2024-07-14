Первую партию OnePlus Nord CE4 Lite отдают дешевле

OnePlus представила новый смартфон Nord CE4 Lite с ярким дисплеем, сбалансированным железом и функцией быстрой зарядки, а также наличием защиты от влаги и редкий по нынешним временам разъём для проводных наушников. 6,67-дюймовую AMOLED-панель с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость — 2100 нит. Спереди находится фронталка на 16 Мп. Сзади — основная камера с главным сенсором Sony LYT-600 на 50 Мп и 2-мегапиксельным дополнительным датчиком.

Snapdragon 695, который работает в паре с 8 ГБ ОЗУ формата LPDDR4X. Постоянной памяти UFS 2.2 — 128 или 256 ГБ. Аккумулятор на 5500 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон работает под управлением OxygenOS 14 на базе Android 14. 3,5-мм аудиоразъём, защита от пыли и влаги по стандарту IP54, стереодинамики, а также модули Wi-Fi 6 и 5G.

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OnePlus Nord CE4 Lite характеристики и цены
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