Phanteks представила стильные блоки питания Revolt без кабелей в комплекте

Компания Phanteks, ведущий производитель различных комплектующих для ПК, сегодня официально объявила о расширении своей серии блоков питания Revolt с выпуском моделей Revolt 1000 Вт и 1200 Вт Platinum и 1600 Вт Titanium. Стоит отметить, что блоки питания серии Revolt от Phanteks специально разработаны для пользователей, которым необходимы кастомные кабели, которые во многих ситуациях прочнее и надёжнее того, что выпускают даже очень крупные компании. Соответственно, сотрудники Phanteks предлагают решение с блоком питания без кабелей, что позволяет избежать дополнительных затрат — пользователь сразу может заказать качественные кабели нужной длины и цвета. Такой подход обеспечивает полный контроль пользователя над блоком питания и выбором кабелей, избавляя систему от беспорядка.

Кроме того, блоки питания Revolt, разработанные совместно с известным производителем блоков питания Seasonic, соответствуют самым высоким стандартам производительности и надёжности в индустрии. Все модели серии Revolt поддерживают спецификации Intel ATX 3.0, обеспечивая совместимость с любой современной игровой или рабочей системой. К сожалению, пока что цены на данную новинку не раскрываются, но нужно понимать, что это очень дорогие блоки питания сами по себе. Это не бюджетный вариант, а флагманское решение внушительной мощности, которое собрано для энтузиастов и тех, кто хочет собрать лучшее из лучшего. Такие новинки просто не могут продаваться дёшево.
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