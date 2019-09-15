Phanteks представляет гибкие цифровые светодиодные ленты NEON

Phanteks объявил о выпуске новых светодиодных полос Neon Digital-RGB. Neon Digital-RGB LED поставляется в трех различных вариантах: M1 с 1x 1-метровой светодиодной полосой, M5 с 1x 550 мм светодиодной полосой и комбинированным комплектом, который включает 2x 400 мм светодиодную ленту с адаптером материнской платы и удлинительным кабелем.

Все светодиодные полосы Neon Digital-RGB оснащены ультрагибкой силиконовой крышкой для долговечности и высококачественными светодиодами с полноцветным диапазоном, который создает плавный и стабильный эффект освещения по всей светодиодной полосе. Простая установка с множеством монтажных положений для идеального освещения оборудования.