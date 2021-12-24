Пит Лау рассказывает о трудностях с доставкой ColorOS 12 на старые телефоны OnePlus

Ранее в этом году OnePlus перешла на ColorOS для своих смартфонов в Китае с запуском серии OnePlus 9. Бренд даже объединил кодовую базу OxygenOS с кодовой базой ColorOS для международных рынков. Следовательно, программное обеспечение Android 12 для существующих и будущих устройств - это не что иное, как ColorOS. Из-за этого компания сталкивается с трудностями в доставке Android 12. В связи с ростом критики как на внутреннем, так и на международном рынках, Пит Лау, генеральный директор OnePlus , выступил с заявлением на Weibo.

Руководитель бренда говорит, что поставить ColorOS 12 для телефонов, на которых работает HydrogenOS, через обновление OTA очень сложно. Пит Лау подтверждает, что переход с HydrogenOS на ColorOS не приведет к возврату к заводским настройкам. Другими словами, пользователи не потеряют файлы и приложения на своих устройствах при обновлении. Бренд работает над плавным процессом миграции. Вот почему команде разработчиков программного обеспечения HydrogenOS, которая теперь объединена с командой ColorOS, требуется больше времени для выпуска Android 12.