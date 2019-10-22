Pixel 4 поддерживает быструю зарядку

Буквально недавно компания Google официально представила смартфон Pixel 4, который получился весьма неоднозначным. У гаджета слабый процессор, довольно простой экран, батарея всего 2800 мАч и куча других проблем. Но, разработчики устройства заявили, что у них все достаточно неплохо со скоростной зарядкой и это позволит вам не думать о длительном времени на шнуре. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 11 Вт, то есть зарядить свой смартфон можно буквально любой быстрой зарядкой за полчаса или даже быстрее. Вот только такая зарядка стоит денег, плюс не всегда хочется ждать тридцать минут в ожидании зарядки из-за того, что разработчики не засунули в корпус смартфона батарею большего размера. И это крайне грустная ситуация.