Pixel 6 Pro выводит Google в топ-10 DxOMark

DxOMark провел оценку камер Google Pixel 6 Pro и добавил телефон в десятку лучших. В разбивке по фотографиям 143, 71 для масштабирования и 115 для видео, округляя до 135 баллов, что соответствует уровню Pro Pixel. В тестировании DxOMark понравились уровни детализации Google Pixel 6 Pro при любых условиях освещения, его широкий динамический диапазон и отличные текстурные характеристики на большом расстоянии. В частности, было измерено, что сохранение мелких деталей превосходит iPhone 13 Pro и Huawei P50 Pro при одинаковых условиях освещения.

К недостаткам можно отнести низкую глубину резкости, которая присуща камерам с таким большим сенсором, особенно при слабом освещении. Шум присутствовал в условиях низкой освещенности и относительно обычного 16-миллиметрового эквивалента сверхширокой камеры.

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