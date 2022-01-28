Pixel 6a упоминается в промо-материалах от Google

Google не умеет хранить секреты. В одной из его рекламных кампаний для группы Pixel Superfans, там упоминается Pixel 6a, хотя не совсем ясно, действительно ли он показывает его реальную иллюстрацию. Члены эксклюзивной группы получили несколько рекламных материалов, в том числе Nest Audio и книжку-раскраску от Google. Согласно оглавлению раскраски, 6 и 7 страницы позволит вам раскрасить Nest Thermostat и Pixel 6a.

Pixel 6 и Pixel 6a сложно отличить друг от друга. Рендеры предполагают, что 6a будет выглядеть как уменьшенная версия Pixel 6. Даже манекен выглядит так же, с выпуклостью камеры, двумя линзами слева и светодиодной вспышкой справа.

Ожидается, что Pixel 6a будет запущен в мае с меньшим 6,2-дюймовым OLED-дисплеем по сравнению с 6,4-дюймовым на Pixel 6, с тем же чипсетом Tensor, но с более старой камерой.