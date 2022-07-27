Pixel 7 и Pixel 7 Pro получат камеры Samsung

Pixel 7 Pro уже официально представлен и будет запущен в конце этого года. Теперь у нас есть новости о том, что грядущий флагман от Google будет оснащен в общей сложности тремя камерами Samsung ISOCELL, и да, Samsung снова предоставляет камеры для новых телефонов Google. Согласно коду, найденному разработчиком Кубой Войцеховски, Pixel 7 и Pixel 7 Pro будут использовать 50-мегапиксельный датчик камеры ISOCELL GN1 в качестве основной камеры. Речь про 1,31-дюймовый сенсор с пикселями 1,2 мкм, двухпиксельный автофокус, а также запись видео 4K при 60 кадрах в секунду. Для сверхширокого датчика Google использует датчик Sony IMX381, который представляет собой 12-мегапиксельный датчик с пикселями 1,2 мкм.

Что касается телеобъектива, Pixel 7 Pro будет оснащен датчиком Sony IMX576 с разрешением 48 мегапикселей и размером 1/2 дюйма. Он также имеет фазовый автофокус, запись видео 4K и запись видео FHD со скоростью 120 кадров в секунду. Оба телефона, по-видимому, используют 11-мегапиксельную селфи-камеру ISOCELL 3J1 с пикселями 1,22 мкм, двухпиксельным автофокусом и записью видео 4K. Удивительно, но есть и третье устройство Pixel под названием Lynx. Он оснащен той же основной камерой Samsung ISOCELL GN1, но имеет телеобъектив Sony IMX787 и 13-мегапиксельную фронтальную камеру IMX712. Устройство также может быть испытательным стендом для тестирования датчиков камеры. На данный момент все это слухи, но мы будем получать все больше информации ближе к релизу.
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