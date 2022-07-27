Pixel 7 и Pixel 7 Pro получат камеры Samsung

Что касается телеобъектива, Pixel 7 Pro будет оснащен датчиком Sony IMX576 с разрешением 48 мегапикселей и размером 1/2 дюйма. Он также имеет фазовый автофокус, запись видео 4K и запись видео FHD со скоростью 120 кадров в секунду. Оба телефона, по-видимому, используют 11-мегапиксельную селфи-камеру ISOCELL 3J1 с пикселями 1,22 мкм, двухпиксельным автофокусом и записью видео 4K. Удивительно, но есть и третье устройство Pixel под названием Lynx. Он оснащен той же основной камерой Samsung ISOCELL GN1, но имеет телеобъектив Sony IMX787 и 13-мегапиксельную фронтальную камеру IMX712. Устройство также может быть испытательным стендом для тестирования датчиков камеры. На данный момент все это слухи, но мы будем получать все больше информации ближе к релизу.