Pixel 7 выпустят в двух вариантах памяти

В базовой версии потенциальный покупатель получает 128 ГБ памяти — этого достаточно для всего вашего софта, фотографий и видео, но через год-полтора активного использования придётся заниматься чисткой памяти. Правда, у Google есть своё облако, которое позволяет экономить на фотографиях и это позволяет, в теории, не думать о памяти вообще. Вторая версия предоставляет 256 ГБ памяти, что больше в два раза, но вот огромных хранилищ по 512 ГБ или 1 ТБ производитель выпускать не будет. Это связано со стоимостью устройства — зачем выпускать гаджет с памятью на 1 ТБ, если его всё равно никто не будет покупать. При этом у производителя нет необходимости производить огромное количество смартфонов и комплектаций, так как вариантов всего два и они оба ходовые.