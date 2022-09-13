Pixel 7 выпустят в двух вариантах памяти

В последнее время производители смартфонов стали всё чаще предоставлять пользователям возможность приобрести смартфон в одной из нескольких конфигураций памяти, что в теории позволяет приобрести оптимальный вариант за разумные деньги. Это кажется простым решением для покупателя, но для производителя несколько версий — головная боль. Какие-то версии смартфона покупаются лучше, другие продаются просто ужасно, но при этом ты не можешь отказаться от выпуска конкретной модели, так как она заявлена производителем и её просто нужно производить, даже если её не покупают и склады забиты. И в Google решили эту проблему весьма радикальным способом — компания просто взяла и подготовила к релизу Pixel 7 в двух комплектациях памяти.

В базовой версии потенциальный покупатель получает 128 ГБ памяти — этого достаточно для всего вашего софта, фотографий и видео, но через год-полтора активного использования придётся заниматься чисткой памяти. Правда, у Google есть своё облако, которое позволяет экономить на фотографиях и это позволяет, в теории, не думать о памяти вообще. Вторая версия предоставляет 256 ГБ памяти, что больше в два раза, но вот огромных хранилищ по 512 ГБ или 1 ТБ производитель выпускать не будет. Это связано со стоимостью устройства — зачем выпускать гаджет с памятью на 1 ТБ, если его всё равно никто не будет покупать. При этом у производителя нет необходимости производить огромное количество смартфонов и комплектаций, так как вариантов всего два и они оба ходовые.
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