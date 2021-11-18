Pixel Stand 2-го поколения теперь доступен для предварительного заказа

Наряду с двумя новыми устройствами от Google, компания также представила Pixel Stand 2-го поколения. В то время как новые телефоны Pixel поступили в продажу вскоре после запуска, новый Pixel Stand еще не был доступен для покупки. К счастью, Google наконец-то открыл предварительные заказы на Pixel Stand 2-го поколения.

Pixel Stand 2-го поколения отличается обновленным дизайном, поддержкой быстрой зарядки 23 Вт и встроенным охлаждающим вентилятором. Он включает в себя две зарядные катушки - верхнюю катушку для зарядки смартфонов в портретной ориентации и нижнюю катушку для зарядки носимых устройств, таких как Pixel Buds. Он предлагает три режима зарядки - Оптимизированный, Максимальный и Тихий - и продается по цене 79 долларов. Беспроводное зарядное устройство поставляется с 1,5-метровым кабелем USB Type-C - Type-C и зарядным устройством мощностью 30 Вт, которое поддерживает USB PD 3.0.