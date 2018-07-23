Pixel Watch - новинка, которая изменит мир

10 лет назад Apple выпустила iPhone 2G и он совершил революцию на рынке сматрфонов, став первым массовым телефоном с емкостным экраном, а не резистивным, как прочие бренды. Далее все бренды начали выпускать его аналоги. Как стало известно 23 июля 2018 года компания Google создала новый гаджет, который изменит мир, как и первый «яблочный» смартфон.

Конца нынешнего года Google представит публике свои первые смарт-часы и будут именоваться Pixel Watch. Они станут отличным дополнением для всех мобильных устройств на базе Android и iOS. Он получит NFC-модуль и ее удастся использовать для оплаты услуг, покупок и т. д. Также обещают поддержку сотовых сетей операторов.

Pixel Watch будут работать на базе операционной системы Wear OS, в основе которой будет лежать Android P. Информации о внешнем виде, цене и технических характеристиках этого гаджета пока нет.