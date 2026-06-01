Планшет Acer A210 оценили в 62 доллара

Компания Acer пополнила ассортимент доступных планшетов моделью A210, которая базируется на неназванной четырехъядерной однокристальной системе. Новинка также характеризуется корпусом толщиной 7,8 мм, 8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1200:800 точек, селфи-камерой на 2 Мп, тыльной камерой разрешением 5 Мп, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0 и двухдиапазонным Wi‑Fi. Планшет уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 62 и 77 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти соответственно.