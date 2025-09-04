Планшет Acer Iconia X14 оценен в 310 евро

Компания Acer объявила о выпуске планшета Iconia X14, который основан на 12-нанометровом процессоре Allwinner A733 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем IMG BXM-4-64. Новинка также оборудована 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, кадровой частотой 60 Гц и узкими рамками, до 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной камерой на 8 Мп, фронтальной камерой с разрешением 5 Мп (автофокус), слотом для карты памяти microSD, портом USB Type-C 2.0, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, корпусом массой 910 граммов и толщиной 8 мм, а также отдельными аксессуарами в виде магнитной подставки, съёмной клавиатуры и активного стилуса. Планшет появится в европейской продаже в ноябре по цене от 310 евро.

