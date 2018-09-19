Планшет Apple iPad Pro выпустят этой осенью

Сетевые источники сообщили о том, что в первой бета-версии iOS 12.1 для разработчиков обнаружились сведения о грядущих устройствах компании Apple. Например, в коде приложения была замечена новая ссылка на iPad2018Fall. Судя по всему, этой осенью купертиновцы действительно представят новые планшеты iPad Pro. Также специалисты нашли упоминания системы распознавания лиц Face ID, которая будет работать в горизонтальном режиме. Напомним, что сейчас Face ID работает только в вертикальном режиме на iPhone X, iPhone XS и XS Max. Согласно предыдущим слухам, одной из особенностей iPad Pro станут тонкие рамки экрана и отсутствие домашней кнопки со сканером Touch ID, которую как раз заменит Face ID. Официальная презентация устройства ожидается в октябре.