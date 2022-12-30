Планшет Bigme S6 Color получил цветной E ink экран

Компания Bigme пополнила ассортимент планшетов моделью Bigme S6 Color, которая оценена на китайском рынке в 530 долларов. Главной особенностью новинки стал цветной 7,8-дюймовый E ink-дисплей с разрешением 1872:1404 пикселей (плотность 300 PPI) для чёрно-белого режима и разрешением 624:468 (100 PPI) для цветного контента, восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. интересным является экран, 8 Мп и 5 Мп камерами, стереодинамиками, четырьмя микрофонами, поддержкой стилуса, батареей ёмкостью 3000 мАч, слотом для карт памяти microSD, двухдиапазонным Wi-Fi, модулями Bluetooth 5.0 и 4G LTE.