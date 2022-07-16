Планшет Bigme inkNote Color оснащен экраном E Ink Kaleido 2

Компания Bigme представила новый планшет под названием - Bigme inkNote Color. Рекомендованная цена планшета составляет 699 долларов.

Bigme inkNote Color - 10,3-дюймовый планшет с сенсорным экраном, а также в комплекте есть стилус. Планшет оснащен цветным экраном E Ink Kaleido 2. Дисплей потребляет энергию только для смены изображения и может работать в черно-белом и цветном режимах. Новинка поддерживает 4 режима обновления экрана с разной частотой. Основан планшет на платформе с восьмиядерным процессором с частотой 2,3 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка карт памяти microSD. Работает планшет под управлением ОС Android 11 с сервисами Google. Кроме того, Bigme inkNote Color оснащен основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп.

Из других особенностей стоит отметить, алюминиевый корпус, два динамика, 4 микрофона, сканер отпечатков пальцев и слот для SIM-карты. Также есть распознавание рукописного ввода на 31 языке.
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