Планшет Black Shark Pad 6 оценили в 300 долларов

Компания Black Shark пополнила ассортимент планшетов моделью Tab, которая получила довольно скромные характеристики и высокий ценник в 300 долларов. Новинку оснастили 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой UniSoC T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 16-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, модемом LTE, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 8800 мАч. В комплект поставки планшета вошел защитный чехол, адаптер питания мощностью 18 Вт, кабель USB, проводные наушники и фирменные стикеры.

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