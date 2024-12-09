Планшет Blackview Active 10 Pro получил АКБ на 30000 мАч

Компания Blackview пополнила ассортимент планшетов моделью Active 10 Pro, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью с 30000 мАч. Новинку также оснастили кемпинговым фонариком яркостью 400 люмен, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, 10,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, основной камерой с модулями на 108 Мп и 20 Мп (камера ночного видения), селфи-камерой разрешением 50 Мп, функциями ИИ, стереодинамиками с настройкой Harman Kardon, поддержкой 55-Вт проводной зарядки, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68 и IP69K, а также операционной системой Android 14 с прошивкой Doke OS 4.0 «из коробки». Цена для первых покупателей составляет 340 долларов.

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