Планшет CHUWI HiPad Plus оценен в $250

Компания CHUWI пополнила ассортимент планшетов моделью HiPad Plus, которая до 22 февраля будет доступна для заказа по цене в 250 долларов. Новинка характеризуется 11-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 4:3, разрешением 2176:1600 пикселей (формат 2K QHD, плотность пикселей 245 PPI), 100% охватом цветовой палитры sRGB, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,9 мм и массой 500 г, восьмиядерной платформой MediaTek MT8183 с тактовой частотой до 2 ГГц, поддержкой ИИ и графикой ARM Mali-G72 MP3. Старт розничных продаж устройства намечен на 22 февраля.